Czy stosunek przerywany chroni przed ciążą?

Stosunek przerywany ma tylu zwolenników, co przeciwników. Badania wskazują, że skuteczność tej metody, w stosunku do innych, jest bardzo niska: u 100 par, które z niej korzystają, zdarza się aż od 15 do 28 przypadków zajścia w ciążę.