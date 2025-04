Ból głowy u dziecka

NBG występuje w każdej grupie wiekowej, może więc dotyczyć zarówno młodzieży szkolnej, jak i dzieci. Szacuje się, że w populacji uczniów do 15. roku życia z jego powodu cierpi 5-7% z nich.

U 1 na 3 osoby z tej grupy razem z NBG współistnieje migrena ( u dorosłych tylko 1 na 10 osób doświadcza tego „podwójnego” problemu). Niejednokrotnie u mniejszych pacjentów trudno odróżnić te dwie choroby. Choć rozpowszechnienie niemigrenowych bólów jest spore, większość naszej wiedzy dotyczy dziecięcej migreny.

Paluszek i główka

Bóle głowy u dzieci leczone są przez lekarzy rodzinnych, pediatrów, neurologów dziecięcych, a w dalszej kolejności przez innych specjalistów - w zależności od ustalonej przyczyny. W rozpoznaniu bólu głowy u dziecka bardzo istotny jest właściwie zebrany wywiad od dziecka oraz jego rodziców.

Generalnie u dzieci stosuje się te same kryteria rozpoznania jak u dorosłych. Z powodu znacznego wpływu czynników psychicznych na bóle głowy u dzieci, lekarz musi starannie wypytać o sytuację dziecka, jego tryb życia, kontakty w rodzinie i w szkole. Niepokój czy depresja mogą przybierać postać bólu głowy.

Po czym poznać, że małe dziecko boli głowa?

Najmłodsze dzieci, choć nie są w stanie słownie przekazać nam informacji o swoich dolegliwościach, dają znaki w postaci zmian zachowania. Trzeba zatem zwrócić uwagę na unikanie zabawy, hałasu i światła, pokładanie się dziecka, potrzebę izolacji od otoczenia.

Bardzo małe dzieci reagują na ból głowy rozdrażnieniem, płaczem, przybieraniem dziwnych pozycji, pocieraniem oczu i głowy, czasem występują wymioty. Niekiedy oprócz rozmowy z lekarzem konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, aby wyjaśnić możliwość innych przyczyn bólu. Z tego samego powodu często potrzebna jest wizyta u okulisty.

Gdy to nic nie wykaże, przydatne bywa badanie psychologiczne.

Jak pomóc?

Leczenie należy rozpocząć od poszukiwania czynnika sprawczego. Bardzo ważne jest zatem prowadzenie przez dziecko i rodziców tzw. kalendarzyka bólów głowy, gdzie zapisywane są informacje o incydentach bólowych oraz okolicznościach ich wystąpienia.

W trakcie napadu bólu pomóc może położenie dziecka w zaciemnionym, cichym, spokojnym miejscu. U dzieci lepsze efekty niż u dorosłych uzyskuje się poprzez oddziaływanie psychoterapeutyczne. Nierozwiązane problemy z dzieciństwa u młodzieży, nieakceptowanie siebie, nadmiar obowiązków i trudności szkolne – to wszystko problemy, które należy rozwiązać.

Leki stosuje się w ostatniej kolejności, po konsultacji z lekarzem. Najbezpieczniejszym lekiem przeciwbólowym dla dzieci jest paracetamol. Nie wolno podawać dzieciom do 12. roku życia aspiryny. Grozi to rozwojem tzw. zespołu Reye’a – ciężkiej choroby, w której dochodzi do uszkodzenia wątroby i mózgu!

