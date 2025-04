Rocznie na raka szyjki macicy zapada około 4 tysięcy Polek. Choroba najczęściej wiąże się z przewlekłym zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Stąd pomysł na szczepionkę przeciwko wirusowi, która w konsekwencji ma być szczepionką na raka.

Powodzenie szczepienia zależy od wieku kobiety

Optymalny czas na podawanie szczepionki to wiek 11 – 13 lat, przed rozpoczęciem życia płciowego. Nie znaczy to jednak, że osoby aktywne seksualnie nie powinny się zaszczepić. Przede wszystkim mogły do tej pory nie mieć kontaktu z nosicielem wirusa HPV. W razie zarażenia ich układ odpornościowy mógł wyeliminować wirusa z organizmu, co dzieje się w przypadku ok. 80% zakażeń. Eksperci uzgodnili, że należy się zaszczepić do 26 roku życia. Okazuje się, że w późniejszym wieku kobiety często są już nosicielkami wirusa i zapobieganie zakażeniu jest niczym musztarda po obiedzie. Im później się zaszczepi, tym mniejsze szanse na ochronę przed rakiem.

Skuteczność w zapobieganiu rozwojowi nowotworu

Tak naprawdę nie została jeszcze w pełni zbadana, a to dlatego, że wymaga to czasu. Wirus HPV wpływa na rozwój raka po wielu latach od zakażenia, więc potrzeba lat obserwacji, aby zauważyć rzadsze zachorowania wśród kobiet zaszczepionych w porównaniu z niezaszczepionymi. Udało się natomiast udowodnić, że u osób zaszczepionych rzadziej pojawia się śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy – stan chorobowy poprzedzający wystąpienie nowotworu. Wydaje się więc logiczne, że także częstość występowania nowotworu u osób szczepionych będzie maleć. Niestety nie całkowicie, ponieważ nie każde szczepienie jest skuteczne i nie każdy rak szyjki macicy wywołany jest przez HPV.

Dodatkowe korzyści

W Polsce dostępne są dwie szczepionki przeciwko HPV. Różnią się przede wszystkim ilością szczepów wirusa, przed którymi chronią. Jedna z nich oprócz uodpornienia na typy wirusa powodujące raka szyjki macicy (HPV 16 i HPV 18), chroni także przed dwoma innymi typami: HPV 6 i HPV 11, które są przyczyną powstawania uciążliwych brodawek na narządach płciowych – kłykcin kończystych.

Inne metody ochrony przed HPV

HPV jest przenoszony drogą płciową, więc można się przed nim chronić wszystkimi sposobami, które pozwalają na uniknięcie chorób wenerycznych. Prezerwatywa nie jest niestety w pełni skuteczna.

Ryzyko zakażenia zmniejsza opóźnienie czasu rozpoczęcia aktywności seksualnej, unikanie przygodnych stosunków, posiadanie stałego partnera, wzajemna wierność. Już zanim odkryto wirusa HPV zauważono, że rak szyjki macicy jest częstą chorobą prostytutek, podczas gdy prawie nigdy nie występuje u zakonnic.

