Na pytanie odpowiada ginekolog Krzysztof Dynowski

Powodem plamienia w trakcie przyjmowania tzw. minipigułki może być zbyt „wysokie” endometrium (błona śluzowa wyścielająca wnętrze macicy). Oznacza to, że albo Pani organizm pragnie powrotu do miesiączkowania, albo doszło do zaburzenia wchłaniania substancji zawartych w tabletce (np. z powodu równoczesnego przyjmowania innych leków). Niekiedy też endometrium jest zbyt cienkie i łatwo je uszkodzić, przyczynami mogą być infekcja, duży wysiłek fizyczny czy przemęczenie. Plamienie bywa też często spowodowane dużą, niewygojoną nadżerką na szyjce macicy. Dlatego, aby ustalić przyczynę tych objawów, konieczna jest wizyta u lekarza, badanie ginekologiczne i USG narządu rodnego.