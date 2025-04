Mężczyźni są zazwyczaj bardziej muskularni niż kobiety, mają niższy tembr głos i większe owłosienie. Są także mniej podatni na choroby o podłożu zapalnym i alergie, niż kobiety. Wszystkie te cechy są powiązane z męskimi hormonami płciowymi.

"To głównie kobiety cierpią na reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycę i astmę, choć jest to fakt ogólnie znany, przyczyna dalej pozostaje niejasna" mówi profesor Oliver Werz. Badacze, w serii badań wykazali, że komórki mężczyzn i kobiet reagują w różny sposób na bodźce zapalne. Niektóre komórki układu immunologicznego kobiet produkowały prawie dwukrotnie więcej substancji prozapalnych, niż męskie komórki.

Współpracując z naukowcami z Tybingi, Sztokholmu i Neapolu naukowcy chcieli zbadać molekularne podstawy tych różnic. W tym celu, wyizolowano komórki układu odpornościowego od dawców płci męskiej i żeńskiej, i rozpoczęto analizę aktywności enzymów odpowiedzialnych za produkcję substancji prozapalnych. Okazało się, że męskie komórki mają mniej aktywny enzym, fosfolipazę D, niż ich żeńskie odpowiedniki. "Co ciekawe, aktywność enzymu została obniżona po leczeniu testosteronem, również w żeńskich komórkach układu odpornościowego" podsumowuje dr Pergola. Farmaceuci z Jeny doszli do wniosku, że męskie hormony płciowe odgrywają ważną rolę w modulacji odpowiedzi immunologicznej. Byłoby to również zgodne z inną ciekawą obserwacją, iż testosteron może chronić przed miażdżycą.

AlphaGalileo / kp

