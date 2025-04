Początek choroby jest nagły, objawy pojawiają się z dnia na dzień. Do objawów grzybicy pochwy należy występowanie białych, grudkowatych i gęstych upławów. Towarzyszy temu nasilony świąd i pieczenie narządów płciowych. Błona śluzowa jest zaczerwieniona i obrzęknięta. Mogą się również pojawić pęknięcia skóry. Swędzenie i pieczenie może się nasilać podczas oddawania moczu. W trakcie stosunku często pojawia się ból i uczucie dyskomfortu. Pojawia się nieprzyjemny zapach z pochwy.

Również mężczyźni chorują na grzybicę narządów płciowych. Jednak u panów objawy mogą być mało nasilone lub nie występować wcale. Do oznak zakażenia należą zaczerwienienie, świąd i pojawiający się w drugiej kolejności nalot pod napletkiem.

Kiedy wzrasta ryzyko zachorowania na grzybicę?

Najczęstszą przyczyną zarażenia się grzybicą są stosunki płciowe. Zarazić się można także w publicznych toaletach czy na basenach. Niektóre choroby takie jak na przykład cukrzyca sprzyjają zakażeniu grzybicą. Problem ten pojawia się również często po kuracji antybiotykami, kiedy organizm zostaje wyjałowiony i grzybica znajduje optymalne warunki do rozwoju, ponieważ zmienia się pH w pochwie. Antybiotyki zabijają pożyteczne bakterie kwasu mlekowego, stanowiące naturalną florę pochwy. Dlatego podczas kuracji antybiotykowej poza przyjmowaniem preparatów zawierających bakterie kwasu mlekowego doustnie, należy także stosować specjalne kapsułki z tą substancją dopochwowo. Ciąża jest stanem, w którym kobieta jest bardziej narażona na wystąpienie grzybicy. Zaniedbywanie higieny osobistej jest oczywiście czynnikiem sprzyjającym zakażeniu grzybiczemu, lecz paradoksalnie również nadmierna higiena intymna przy użyciu silnie drażniących środków. Na rynku są dostępne specjalne preparaty do higieny intymnej, które mają odpowiednie pH i nie podrażniają delikatnej okolicy pochwy i sromu. Również sposób ubierania się może mieć wpływ na skłonność do infekcji – chodzi tu o noszenie obcisłej, mało przewiewnej bielizny.

Czytaj też: Mięczak zakaźny - choroba przenoszoną drogą nie tylko płciową

Ważne jest, aby w sytuacji zaobserwowania u siebie niepokojących objawów udać się od razu do lekarza. Grzybica ustąpi tylko pod wpływem specjalistycznego leczenia. Różne metody, samoleczenia, polegające na stosowaniu płukanek ziołowych i innych sposobów, nie dość że nie pomogą to mogą nasilić objawy chorobowe. Gdy leczeniu poddaje się kobieta niezwykle istotne jest, aby leczony był również jej partner. W innym wypadku objawy ustąpią a potem nawrócą z powodu powtórnego zakażenia od niewyleczonego partnera.

Grzybica narządów płciowych nie powinna być problemem wstydliwym. Jest to jedno z najczęściej spotykanych schorzeń, a na jej pojawienie się wpływa wiele czynników. Skuteczne specjalistyczne leczenie warunkuje szybki powrót do zdrowia i uwolnienie się od nieprzyjemnych dolegliwości.

Polecamy też: Profilaktyka zakażeń pochwy

Reklama