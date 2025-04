Zwiastuny cierpienia

Wielu chorujących na migrenę potrafi przewidzieć napad bólu z jednodniowym lub nawet dłuższym wyprzedzeniem. Jest to związane z „objawami zwiastunowymi”, czyli dolegliwościami wyprzedzającymi ból.

Należą do nich zmiany nastroju (zwykle na gorszy), rozdrażnienie, złość, nieuzasadniony niepokój i zamartwianie się. Także nadmierny apetyt lub, przeciwnie, jego brak. Może pojawić się ochota na konkretne pokarmy, np. słodycze. Dołączają się trudności w koncentracji, senność i niepohamowane ziewanie. Oczywiście wszystkie te dolegliwości mogą też wystąpić bez związku z migreną!

Aura – nie wierz własnym oczom

Dla osób doświadczających jej po raz pierwszy bywa przerażającym doświadczeniem. Aura to nazwa dziwacznych zjawisk, które poprzedzają ból głowy. Najczęściej dotyczą one problemów ze wzrokiem.

W polu widzenia pojawia się migocący mroczek, błyskawice. Obserwowany świat nagle wydaje się zniekształcony. Nieruchome zwykle przedmioty, jak meble, drzewa czy budynki mogą pozornie oddalać się lub przybliżać.

Czasem dochodzi do krótkotrwałego ubytku pola widzenia, co objawia się ciemną plamą zasłaniającą fragment obrazu. Zdarza się przejściowe zaniewidzenie.

Głowa pęka

Większość osób na początku ataku odczuwa ból połowy głowy. U części z nich rozprzestrzenia się on z czasem na całą głowę. Ból jest tępy, ciągły lub pulsujący, czyli nasilający się z każdym uderzeniem tętna, porównywany do ciosów młotem.

Najczęściej umiejscawia się w okolicy czoła i skroni, za okiem. Jednak może lokalizować się w każdej części głowy a nawet twarzy. Zwykle jest bardzo uporczywy i uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Niestrawność?

W czasie napadu migreny 90% osób odczuwa mdłości, 75% wymiotuje. Czasem nudności wyprzedzają o godzinę lub więcej ból głowy. Nie mają nic wspólnego z jego nasileniem – mogą być bardzo uporczywe przy umiarkowanym bólu lub niewielkie podczas nieznośnego cierpienia. Może również pojawić się biegunka.

Wszystkie te objawy nie zależą od chorób żołądka i jelit czy zjedzonych wcześniej niezdrowych posiłków. Są wynikiem pobudzenia określonego miejsca w mózgu zwanego ośrodkiem wymiotnym.

Cicho i ciemno

Światło wydaje się jaśniejsze i ostrzejsze, nawet w pochmurny dzień czy wieczorem. Może nasilać ból głowy. Podobnie jak dźwięki, które odbierane są jako głośne i uciążliwe. Dotyczy to nawet szeptu kochanej osoby, ulubionej muzyki. Zjawiska te nazywają się fachowo światłowstrętem oraz dźwiękowstrętem i dotyczą 80% cierpiących na migrenę.

Zdarza się, że dochodzi do nadwrażliwości skóry na dotyk, który staje się nieprzyjemny i bolesny. Niektórym uniemożliwia to uczesanie się. Z powodu tych wszystkich dolegliwości chorzy zasłaniają i zamykają okna, po czym leżą w pustym pokoju z poduszką na uszach i nie chcą nikogo widzieć.

