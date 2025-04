Aby postawić prawidłową diagnozę...

Na podstawie samych objawów, występujących w przebiegu polipów w jelicie grubym, nie można postawić jednoznacznej diagnozy. Lekarzowi potrzebne są dodatkowe badania laboratoryjne, obrazowe i endoskopowe. Biorąc pod uwagę statystykę, częstość choroby zwiększa się wraz z wiekiem i częściej pojawia się u dzieci rodziców, którzy także chorują na polipy.

Badanie krwi

Na początku wykonuje się najbardziej podstawowe badanie krwi, czyli morfologię. Zawarte są w niej dane na temat krwi – liczba krwinek czerwonych, krwinek białych oraz płytek krwi. Możemy dzięki niemu uzyskać informację o krwawieniu. Jeśli polipy krwawią, liczba czerwonych krwinek oraz średnia objętość jednej krwinki czerwonej są znacznie zmniejszone. Wskazuje to na niedokrwistość z niedoboru żelaza, która mówi o czynnym krwawieniu.

Wykonuje się także badania biochemiczne – ilość tłuszczu, glukozy i hormonów we krwi. Mogą one wskazywać na inne choroby metaboliczne przebiegające z krwawieniem. Obniżony poziom ferrytyny (białka transportującego żelazo i przechowującego je w możliwej do wykorzystania formie) potwierdza niedokrwistość z niedoboru żelaza. Niestety jak do tej pory nie znaleziono takiego składnika krwi, którego wykrycie jednoznacznie wskazywałaby na obecność polipa jelita grubego.

Kolonoskopia

Badanie to pozwala lekarzowi obejrzeć wnętrze jelita grubego za pomocą wprowadzenia do ciała sondy wewnętrznej. Na jej końcu znajduje się kamera, latarka oraz narzędzie umożliwiające pobranie wycinka materiału do badania mikroskopowego. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym (uśpieniu) lub miejscowym (polegającym na podaniu środka miejscowo zwiotczającego mięśnie oraz znoszącego czucie). Badanie faktycznie jest nieprzyjemne, ale dzięki znieczuleniu odczuwany ból jest minimalny. Wymagane jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do badania na 48 godzin przed jego wykonaniem (specjalna dieta, preparaty przeczyszczające, lewatywa). Za pomocą kolonoskopii wykrywa się około 90% istniejących polipów o wielkości powyżej 7 milimetrów.

Zdjęcie radiologiczne z podaniem środka kontrastowego

Wykonanie takiego zdjęcia rentgenowskiego poprzedza podanie płynu zawierającego kontrast (substancję, która wypełnia jelito grube i przez to uwidacznia istniejące w nim zmiany oraz kształt i wygląd ściany jelita). Płyn wlewa się do jelita drogą doodbytniczą i tą samą drogą usuwa się go po badaniu. Przygotowanie do badania jest analogiczne do przygotowania przed kolonoskopią. Uwidacznia około 70% istniejących polipów.

