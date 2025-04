Pierwszy objaw - zanik komórek nerwowych

Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym objawem chorobowym jest spowolnienie ruchowe - obecność tego objawu jest niezbędna do rozpoznania choroby. Przyczyną wystąpienia choroby Parkinsona jest zmniejszenie produkcji substancji zwanej dopaminą, a w konsekwencji - zmniejszenie jej zawartości w mózgu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że również u osób zdrowych z wiekiem zmniejsza się ilość komórek w strukturach mózgu produkujących dopaminę. Z każdą dekada życia ubywa ich o około 5 do 10%. Zatem niewielkie spowolnienie ruchowe postępujące wraz z wiekiem jest procesem fizjologicznym. Dopiero w momencie, gdy liczba komórek produkujących dopaminę zmniejszy się do około 50% i produkowane będzie jedynie 20% dopaminy ujawnią się objawy choroby Parkinsona. Spowolnienie ruchowe będzie więc znaczne i będzie postępowało szybciej niż fizjologiczne spowolnienie wynikające z podeszłego wieku.

Inne kryteria wskazujące na chorobę Parkinsona

Wytyczne do określenia czy występujące objawy to choroba Parkinsona nazywane są kryteriami diagnostycznymi. Najczęściej stosowane kryteria diagnostyczne w chorobie Parkinsona opracowała brytyjska grupa ekspertów w tak zwanym Banku Mózgu Pacjentów z Chorobą Parkinsona Zjednoczonego Królestwa. Jeżeli oprócz wspomnianego już spowolnienia ruchowego zaobserwujesz u siebie jeden z poniżej opisanych objawów zgłoś się do lekarza.

Sztywność mięśniowa

Możesz ją odczuwać jako wzrastające napięcie mięśni lub bóle, które nasilają się w momencie kiedy druga osoba próbuje wykonać ruch bierny twoją kończyną. Początkowo, podobnie jak spowolnienie ruchowe i drżenie, opór mięśni będzie pojawiał się tylko po jednej stronie ciała. Sztywności podlegają również mięśnie twarzy co może powodować, że twoja mowa stanie się niewyraźna.

Drżenie spoczynkowe

Objaw ten w literaturze uchodzi za najczęstszy z objawów neurologicznych choroby Parkinsona. Według badań występuje u około 70% pacjentów. Drżenie to pojawia się w momencie rozluźnienia i odprężenia, kiedy kończyny są swobodnie ułożone. Nasila się pod wpływem emocji oraz podczas chodzenia. Drżenia nie obserwuje się w czasie snu.

Zaburzenia stabilności postawy ciała

Jeżeli nie masz zaburzeń widzenia, twój błędnik działa prawidłowo, nie masz zaburzeń funkcji móżdżku ani czucia ułożenia, to istnieje możliwość, że zaburzenia stabilności postawy ciała są wynikiem początków choroby Parkinsona. Najbardziej typowym zaburzeniem postawy jest pochylenie sylwetki do przodu. Szczegółowe zmiany sylwetki pojawiają się w różnej kolejności i przyjmują różne nasilenie.

Iść do neurologa czy nie?

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie wyżej opisane objawy i masz więcej niż 55 lat - wizyta u lekarza jest jak najbardziej zalecana. Należy jednak pamiętać, że zachorowanie możliwe jest wcześniej, nawet w 30 roku życia. Należy też wiedzieć, że nieco większa zachorowalność występuje u kobiet i rasy białej. Z wcześnie rozpoczętym leczeniem choroby Parkinsona możliwe jest życie w dobrej kondycji jeszcze przez wiele lat. Dlatego lepiej „dmuchać na zimne” i poradzić się specjalisty natychmiast po zauważeniu u siebie opisanych objawów.

