Rozróżniamy dwa rodzaje udaru: niedokrwienny (gdy niedrożna jest jedna z tętnic doprowadzających krew do mózgu - stanowi 80% przypadków) i krwotoczny (wylanie się krwi do mózgu). Może go sygnalizować ból głowy, który jest jednak niespecyficzny i niezbyt silny. Przy udarze mózgu zatkaniu mogą ulec różne tętnice i w różnym miejscu, więc objawy bywają rozmaite - częste są jednak osłabienia i omdlenia. Aby mieć pewność, że mamy do czynienia z wylewem, konieczna jest tomografia komputerowa.

Reklama