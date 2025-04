Sygnały ostrzegawcze

U wielu chorych przed zawałem występują poprzedzające go objawy:

► duszności podczas wysiłku;

► dławiący ból w klatce piersiowej – po jakimś czasie ustępuje.

Objawy mogą pojawić się już dwa tygodnie przed zawałem. Gdy wystąpią, czym prędzej idź do lekarza.



Godzina "zero"

Gdy dochodzi do zawału, u większości osób pojawia się:

► trwający ponad 20 minut ból w klatce piersiowej za mostkiem;

► uczucie niepokoju;

► bladość, osłabienie, aż do utraty przytomności;

► zatrzymanie akcji serca.

Jeśli chory nie stracił przytomności, posadź go w spokojnym miejscu. Zapewnij dopływ świeżego powietrza i zadzwoń po pogotowie. Jeżeli chory nie oddycha, trzeba go reanimować.

