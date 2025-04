Okazuje się, że tak. Choć na ogół toksoplazmoza przebiega bezobjawowo, to u części zakażonych przybiera różnorakie postaci, często imitując inne choroby.

O toksoplazmozie nabytej mówimy wtedy, gdy do zakażenia dochodzi po urodzeniu i może ona dotyczyć ludzi ze wszystkich grup wiekowych. W naszym klimacie najczęściej dochodzi do zakażenia w dzieciństwie lub we wczesnej młodości. Objawy opisywane są zaledwie u 5 do 20% osób z zakażeniem nabytym. W zależności od dominujących symptomów, rozróżnia się trzy postaci toksoplazmozy.

Toksoplazmoza węzłowa

Najczęstsza z nich jest toksoplazmoza węzłowa, która przebiega z powiększeniem oraz bolesnością węzłów chłonnych. Może ona dotyczyć praktycznie każdej okolicy ciała, ale najczęściej są to węzły podżuchwowe, węzły karkowe i węzły pachowe. Na ogół nie dochodzi do ich ropienia. Dodatkowo toksoplazmozie może towarzyszyć gorączka, poty, bóle mięśni i stawów oraz wysypka. Wszystkie wymienione tu objawy są bardzo niecharakterystyczne i mogą być pierwszymi symptomami wielu chorób. Dlatego tak ważne jest, aby przed postawieniem rozpoznania toksoplazmozy nabytej, wykluczyć inne potencjalnie przyczyny tego typu dolegliwości.

Toksoplazmoza oczna

O wiele rzadziej występującą postacią toksoplazmozy jest postać oczna. Zajęcie oka jest dużo częstsze w przypadku toksoplazmozy wrodzonej niż nabytej. Na ogół zajęciu narządu wzroku towarzyszą zmiany węzłowe, aczkolwiek nie dzieje się tak w każdym przypadku. Toksoplazmoza oczna może spowodować ubytki w polu widzenia i pogorszenie ostrości wzroku. Na szczęście postać nabyta na ogół nie zajmuje nerwu wzrokowego i wyjątkowo rzadko prowadzi do całkowitej utraty wzroku.

Toksoplazmoza brzuszna

Najrzadziej występującą w naszej strefie klimatycznej i - ze względu na niecharakterystyczne objawy - także często nierozpoznawaną jest postać brzuszna. Przebiega ona z takimi objawami jak utrata apetytu, bóle brzucha, powiększenie wątroby oraz węzłów chłonnych jamy brzusznej. Czasem towarzyszą toksoplazmozie brzusznej wymioty i żółtaczka. Podobnie jak w postaci węzłowej, bardzo ważne jest, aby wykluczyć dużo częstsze i groźniejsze przyczyny wymienionych objawów.

Trudno jest odpowiedzieć, dlaczego u jednych osób zakażenie toksoplazmozą wywołuje objawy, a u innych nie. Na pewno zależy to od aktywności układu odpornościowego oraz od ilości komórek i drogi, jaką ten pierwotniak trafił do organizmu.

Najważniejsze, aby rozpoznać toksoplazmozę odpowiednio szybko i rozpocząć leczenie zanim choroba wywoła poważne zmiany w organizmie, w tym szczególnie niebezpieczne powikłania oczne.

