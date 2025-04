Zbigniew Drobner jest znanym w Polsce masażystą i chiropraktykiem. Jest doskonałym specjalistą w zachowawczej terapii skolioz i w zastosowaniach amerykańskiej activator chiropractic. Ponadto ma ogromne doświadczenie w terapiach manualnych i biomasażach.

W książce „Czy twoje dziecko ma zdrowy kręgosłup?” autor poświęca dużo uwagi jednej z najniebezpieczniejszych patologii kręgosłupa, jaką jest skolioza. Szczegółowo opisuje jej objawy, m.in. takie jak: uniesione i wystające biodro, uniesiony bark czy wystająca łopatka. Wyróżnia jej typy i wskazuje, jak w domowych warunkach można rozpoznać to schorzenie. Pomaga także dobrać odpowiedni gorset.

Na szczególną uwagę zasługują dokładnie opisane i zilustrowane ćwiczenia. Są wytłumaczone i narysowane w sposób, który każdy rodzic bez problemu zrozumie. Dzięki temu można ćwiczyć w domu z dzieckiem, co jest także okazją do wspólnego spędzania czasu i z pewnością do siebie zbliża. Ćwiczenia to przecież nie tylko obowiązek, ale też zabawa.

Co więcej, książka jest niczym instruktor, który naucza technik masażu. Podobnie jak z ćwiczeniami, porady jak wykonywać masaż są szczegółowo opisane i dobrze zobrazowane. Masaże są uzupełnieniem ćwiczeń i pomagają w leczeniu chorób kręgosłupa dziecka.

Kolejnym ważnym aspektem poruszanym przez Zbigniewa Drobnera są ćwiczenia oddechowe. Autor prezentuje wiele ćwiczeń i pozycji zarówno symetrycznych, jak i asymetrycznych. Przedstawia także ćwiczenia, do których potrzebny jest partner. Zatem ćwicząc razem z dzieckiem nie tylko można zacieśniać więzi, ale także budować wzajemne zaufanie.

Znany masażysta powołuje się na ortopedę prof. Krystynę Dobosiewicz, przedstawiając jej metody ćwiczeń oddechowych. Korzysta także z ćwiczeń izometrycznych opracowanych przez berlińskiego lekarza dr von Niederhoffera, których zadaniem jest wzmocnienie muskulatury poprzecznej.

Autor książki przestrzega jednak przed całkowitym leczeniem schorzeń kręgosłupa na własną rękę. Należy pamiętać, że nasza diagnoza może być mylna i niczym nie dorówna diagnozie specjalisty, który dodatkowo wskaże kierunek i metody leczenia. Czasem niezbędne okazać się mogą zdjęcia RTG, których oczywiście nie wykonamy sami. Również ćwiczenia i masaże zawarte w książce nie są wiedzą kompletną.

