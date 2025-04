Czy twoje dziecko ma zdrowy kręgosłup?

W dzisiejszych czasach wady postawy są prawdziwą epidemią wśród dzieci i młodzieży. Boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza zalicza się do jednej z nich. Jest ona niebezpieczną i trudną do leczenia chorobą. Zdzisław Drobner, autor książki "Czy twoje dziecko ma zdrowy kręgosłup?" radzi, jak rozpoznać rozwój skoliozy u dziecka, jakie należy wdrożyć leczenie. Książka zawiera zestaw niezwykle prostych, a zarazem skutecznych ćwiczeń, które zostały sprawdzone podczas wieloletniej praktyki autora. Są one dodatkowo zilustrowane, by można je było samodzielnie, w pełni bezpiecznie i prawidłowo wykonywać w domowym zaciszu.