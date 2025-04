Dermatolog zaproponował mi usunięcie kilku narośli na skórze. Mówi, że są to włókniaki. Co to takiego? I czy rzeczywiście powinno się je usuwać?

Porada lekarza:

Włókniaki miękkie są łagodnymi naroślami skórnymi. Wyglądają zazwyczaj jak niewielkie guzki lub uszypułowane, workowato zwisające uwypuklenia w kolorze cielistym. Zwykle umiejscawiają się na tułowiu, w pachach, pachwinach oraz w miejscach drażnienia, np. na szyi. Ich obecność jest genetycznie uwarunkowana, a wraz z wiekiem może pojawiać się ich coraz więcej. Rzeczywiście nie są groźne (czyli nie ulegają zezłośliwieniu), ale pod wpływem drażnienia może się w nich wytworzyć stan zapalny – są wtedy czerwone, opuchnięte i bolesne. Jeśli włókniaków jest kilka, znajdują się w miejscu obcierania, mają tendencję do powstawania stanów zapalnych (co może być częstsze u osób otyłych lub chorujących na cukrzycę) albo szpecą, to warto rozważyć ich usunięcie. Można to zrobić za pomocą noża elektrycznego (czyli elektrokoagulacji), zamrożenia płynnym azotem lub odparowania laserem CO2. Można je także usuwać chirurgicznie (zwykle dotyczy to szczególnie dużych narośli). Nie ma potrzeby wykonania badania histopatologicznego zlikwidowanych włókniaków.