Dlaczego antybiotyki w czasie infekcji u osoby z AZS to dobry pomysł?

Polska to jeden z krajów, gdzie antybiotyki stosuje się zbyt często! Niestety jednak w pewnych sytuacjach związanych z leczeniem skóry antybiotyk jest nieodzownym elementem terapii miejscowej i ogólnej.

– W przypadku AZS dodatek antybiotyku do preparatu miejscowego znacząco przyspiesza leczenie – uzasadnia dr Bartosz Pawlikowski, dermatolog dziecięcy, pediatra z łódzkiej Kliniki Medevac.

Okazuje się, że bakterie bytujące na powierzchni stanowią swoisty alergen dla uszkodzonej procesem zapalnym skóry.

– Nadmierna ilość bakterii na skórze wraz ze świądem doprowadzają do powstania tzw. błędnego koła, czyli sytuacji, gdzie już nie wiadomo, co jest przyczyną zaostrzenia – wyjaśnia lekarz.

W trakcie ogólnoustrojowej infekcji AZS często bardzo się nasila. Układ immunologiczny silnie stymulowany do walki z zapaleniem przyczynia się niestety również do zaostrzenia zmian skórnych.

– Dlatego podanie antybiotyku we wczesnej fazie infekcji u dzieci z AZS bardzo pomaga w leczeniu obu chorób – argumentuje dr Pawlikowski.

Antybiotyk w leczeniu AZS – tak czy nie?



Zapytany, czy warto zgodzić się na antybiotyk doustny lub miejscowy w leczeniu AZS u dziecka, lekarz odpowiada:

– Stanowczo tak. Oczywiście musi być ku temu jasny powód. Z rozmowy z rodzicami często jednak jasno wynika, że w danym momencie choroba jest tak nasilona, że nie da się uniknąć antybiotykoterapii.

Autor: dr Bartosz Pawlikowski, dermatolog dziecięcy, pediatra z łódzkiej Kliniki Medevac.