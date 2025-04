Czy warto karmić piersią o stałych porach?

Częstotliwość karmienia piersią jest kwestią sporną. Starsze położne uważają, że istotne jest, by dziecko dostawało pokarm o stałych porach – początkowo co trzy godziny, potem co cztery do 6. miesiąca życia niemowlęcia. Inni twierdzą, że mamy, przez kilka dni po urodzeniu maluszka, powinny przystawiać go do piersi nawet co godzinę.