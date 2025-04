Jednak nie są one szkodliwe. Mogą podnosić samopoczucie ze względu na wysoką zawartość witamin. Działają na libido, a nie na napływ krwi do prącia, co jest istotą impotencji u osób starszych. Problem impotencji jest wstydliwy, dlatego wielu mężczyzn rezygnuje z wizyty u lekarza i sięga po leki sprzedawane przez Internet. Nie jest to słuszny wybór, ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niesie korelacja leków z ewentualnymi dolegliwościami mężczyzny.

Reklama