Ortodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się zapobieganiem i leczeniem wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych. Terapia prowadzona przez ortodontę poprawia wzajemne ułożenie zębów względem siebie i wpływa korzystnie na proporcje i wygląd twarzy. Pierwsze dni po założeniu aparatu stałego mogą dać Ci w kość. Boli, ciągnie, rwie, przeszkadza, uwiera, drapie… Po kilku dniach przyzwyczaisz się do aparatu, a ból zniknie tak szybko, jak się pojawił. Pierwsze dni najłatwiej przetrwać żywiąc się wyłącznie półpłynnymi pokarmami. Kisielki, jogurciki, przeciery owocowe, zmiksowane zupki – jednym słowem wszystko co nie wymaga gryzienia.

Reklama