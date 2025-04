Zazwyczaj kobiety sięgają po wkładki higieniczne wtedy, gdy organizm produkuje wzmożoną ilość wydzieliny wydobywającej się z pochwy, zwłaszcza jest to czas przed i po miesiączce oraz w połowie cyklu.

Kiedy wkładki higieniczna są niezbędne?

Wkładki higieniczne to produkt dla kobiet, u których wydzielina pojawia się często i ma bardzo wyrazisty zapach. Na rynku znajduje się cała masa perfumowanych wkładek, które redukują i zatrzymają krepującą woń.

Wkładki higieniczne są wybawieniem również dla kobiet stosujących w czasie okresu tampony, ponieważ zabezpieczają bieliznę przed poplamieniem krwią miesiączkową.

Niektóre kobiety noszą wkładki higienicznie codziennie, po to by czuć się komfortowo i świeżo. Jest to jednak kwestia gustu oraz przyzwyczajenia. Niemałe znaczenie ma tutaj również fizjologia, ponieważ ilość wydzieliny u każdej kobiety jest inna. Osoby, u których upławy pojawiają się bardzo często i w dużych ilościach są skazane na noszenie wkładek nawet każdego dnia.

Przy użytkowaniu wkładek higienicznych należy pamiętać o konieczności częstej ich wymiany, co najmniej co 4 godziny. Nie wszystkie wkładki są stworzone z materiałów przepuszczających powietrze, a gromadząca się w jednym miejscu wilgoć to idealne miejsce do rozwoju niekorzystnych bakterii i grzybów.

Czy wkładki higieniczne mogą być groźne?

Jednak z używaniem zarówno wkładek, jak i podpasek należy uważać. Są one nasączone chemicznymi pochłaniaczami wilgoci oraz substancjami zapachowymi. Ich stały kontakt z narządami intymnymi może doprowadzić do wysuszenia okolic krocza, a w konsekwencji nawet do infekcji.