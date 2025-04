Już wkrótce

11 lipca 2011 roku upłynął termin konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie tzw. ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów. Ponad 20 organizacji pozarządowych i lekarskich, w tym Ogólnopolska Koalicja „Tytoń albo Zdrowie”, poparło ilustracje obrazujące skutki palenia i zachęca Ministerstwo Zdrowia do dalszego, pełnego wdrożenia zapisów Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz Ograniczania Użycia Tytoniu (FCTC) oraz Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z prawem nowe, obrazkowe ostrzeżenia na paczkach papierosów mogą zacząć obowiązywać w Polsce już w maju 2012 roku.

Szacuje się, że ostrzeżenia umieszczone na paczce papierosów będą oglądane przez palacza (wypalającego paczkę papierosów dziennie) co najmniej 7000 razy w ciągu roku, a co najmniej 500 tys. Polaków zaprzestania palenia po ich obejrzeniu.

Dlaczego warto?

Co roku na świecie umiera z powodu palenia tytoniu 5 milionów ludzi, w Europie 650 tysięcy, w Polsce 70 tysięcy. Wprowadzenie ostrzeżeń obrazkowych na paczkach wyrobów tytoniowych to jeden ze skutecznych sposobów ograniczania epidemii chorób odtytoniowych.

Wyniki badań naukowych wskazują, że ostrzeżenia obrazkowe należą do jednych z najbardziej skutecznych sposobów motywowania palaczy do rzucenia nałogu i zniechęcania osób niepalących do rozpoczęcia palenia.

Ostrzeżenia obrazkowe pełnią następujące funkcje:

informują w sposób jasny i klarowny o zagrożeniach związanych z używaniem tytoniu,

ostrzegają o groźnych dla zdrowia, często śmiertelnych skutkach palenia,

prewencyjnie oddziałują na osoby młode, które mogą zacząć palić,

zmniejszają atrakcyjność paczek papierosów, a tym samym atrakcyjność samego palenia.

Anna Kozieł z Biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce potwierdza, że „Ostrzeżenia obrazkowe na paczkach papierosów są skutecznym narzędziem informacji o zagrożeniach zdrowotnych związanych z narażeniem na dym tytoniowy. Ostrzeżenia w postaci rysunku lub piktogramu według WHO powinny zajmować co najmniej 50% płaszczyzny opakowania papierosów, zarówno przedniej jak i tylnej jego strony. W celu zwiększenia efektywności oddziaływania zarówno ostrzeżeń obrazkowych, jak i tekstowych wskazane jest ich rotacyjne pojawianie się na paczkach produktów tytoniowych”.

