FCTC

Najważniejszym katalizatorem międzynarodowych działań w zakresie walki z tytoniem jest od maja 2003 roku Ramowa Konwencja Kontroli Rynku Wyrobów Tytoniowych (FCTC). Traktat uchwaliła Światowa Organizacja Zdrowia. W grudniu 2006 roku do grona sygnatariuszy dołączyła Polska. Obecnie wspólną politykę podzielają aż 172 państwa.

Wygląd paczek papierosów

Artykuł 11 Konwencji dotyczy opakowań oraz etykiet umieszczanych na wyrobach tytoniowych. Każde państwo członkowskie, w okresie 3 lat od podpisania Porozumienia, zobligowane jest tak sporządzić warunki legislacyjne, aby na paczkach papierosów sprzedawanych w kraju pojawiły się rzetelne informacje o składzie oraz napisy ostrzegawcze o szkodliwości tytoniu dla zdrowia i jego okrutnych konsekwencjach, zarówno dla palaczy biernych, jak i czynnych.

Potrzeba silniejszego, mocniej oddziaływającego na świadomość palaczy przekazu, doprowadziła nie tylko do zwiększenia powierzchni napisów na opakowaniach, ale także umieszczania oznaczeń obrazkowych. Zdjęcia docierają do analfabetów i przede wszystkim dzieci. Dodatkowo utrudniają fałszowanie paczek oraz nielegalny handel. Prekursorem zamieszczania na opakowaniach obrazów drastycznie zdewastowanych przez tytoń części ciała była w 2000 roku Kanada. Tuż za nią Brazylia. Obecnie obowiązek informacji graficznej wprowadziły ponad 30 kraje. Wciąż czekamy na ruch ze strony Polski.

Na przełomowe, choć kontrowersyjne prawo, zdecydował się ostatnio rząd Australii. To już nie tylko napisy ostrzegawcze oraz informacje graficzne. To jednolity kolor i logotyp wszystkich firm. To identyczna czcionka, to wreszcie komunikat o śmiertelnych skutkach na 75% powierzchni frontowej i 90% powierzchni tylnej. To kolejny dowód prawdziwej determinacji w batalii o nasze zdrowie.

Nie każdy chce…

Wraz z zawężającą się swobodą handlową powstają fale protestów. W warunkach zakazu publicznej reklamy papierosów, ograniczenie względem szaty graficznej opakowań kompletnie zawiązuje ręce marketingowcom branży tytoniowej.

Choć nikt nie lubi nakazów i zakazów, a nałogowy palacz złowrogim okiem spojrzy na ostrą strategię polityki antytytoniowej, dla uratowania nawet jednego istnienia ludzkiego – warto walczyć.