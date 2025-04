Badanie zostało zrealizowane przez University of Keele w Anglii. Naukowcy pod kierownictwem Richarda Stephensa, przestudiowali wyniki ankiet, które wypełniło 52 tys. osób w wieku od 18 do 94 lat. Badani odpowiedzieli na wiele pytań dotyczące m.in. ich odżywiania i konsumpcji napojów alkoholowych, a także kaca.

Okazało się, że osoby powyżej 60. roku życia piły więcej niż osoby najmłodsze (średnio, konsumpcja alkoholu pośród kobiet przekraczała 10 porcji tygodniowo, a mężczyzn – 15). Natomiast w grupie wiekowej 18-29 lat kobiety piły średnio 7 porcji alkoholu tygodniowo, a mężczyźni – 14. Ponadto objawy kaca po dużej konsumpcji alkoholu były o wiele bardziej dotkliwe u najmłodszych uczestników – 62% mężczyzn w wieku 18-29 lat przyznało, że po nadmiernym spożyciu alkoholu są wyczerpani. W grupie wiekowej powyżej 60. roku życia jedynie 14% miało takie objawy.

Podobnie było w przypadku mdłości (występowały one u 1,5% seniorów i 10% najmłodszych uczestników badania), a także bólów żołądka (1,4% do 6,2%) oraz zawrotów głowy (1,5% do 8%).

– Nie wiemy, dlaczego osoby starsze mają mniejszego kaca. Być może potrafią lepiej go unikać albo po prostu mają większą tolerancję na alkohol – zdradza dr Stephens.

Badacze oceniają, że ok. 25% populacji jest „uodpornione” na kaca. Dlaczego? Tego jeszcze nie wiadomo.

Źródło: ScienceNews.pl/ mk

