Kupiłam ostatnio domowe testy na wykrywanie utajonej krwi w kale i badanie ogólne moczu. Czy wyniki są wiarygodne, czy powinien je obejrzeć lekarz?

Porada lekarza:

Testy paskowe do samodzielnego zastosowania w domu są mniej precyzyjne niż badania laboratoryjne. Bywają one rzeczywiście czasami przydatne, jeśli np. trzeba zrobić test osobie, która ma trudności z wyjściem z domu. Są też proste w obsłudze i łatwo je wykonać nawet dziecku. Czasami jednak trudno samemu zinterpretować wynik. Dlatego proszę pamiętać, że zawsze w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, które zostaną wykryte taką domową metodą, należy zgłosić się na konsultację do lekarza (zabierając ze sobą test wraz z wynikiem). Specjalista oceni wiarygodność badania. W zależności od objawów włączy od razu właściwe leczenie lub zaleci powtórzenie badania w laboratorium.

Warto wiedzieć! Jeśli decydujemy się na kupienie domowego testu, to najlepiej wybrać taki, który jest zarejestrowany jako wyrób medyczny. Informacja taka musi znajdować się na opakowaniu lub ulotce.