Według kategoryzacji wirusów grypy WHO wyróżniamy trzy główne typy - A, B i C. Tylko A ma zdolność do wywoływania pandemii.

H oznacza hemaglutyninę - glikoproteina znajdującą się na powierzchni wirusów grypy (i innych wirusów i bakterii). Hemaglutynina pozwala wirusowi "przyklejać się" do komórek zaatakowanego organizmu. H określa różne podtypy wirusa i wiąże się od skutecznością, z jaką wirus wgryza się w komórki. Z punktu widzenia epidemiologicznego parametr "H" ma największe znaczenie.

N to neuraminidaza. Białko, które odpowiada za uwalnianie wirusów po namnożeniu z komórek żywiciela.

zdjęcie: Copyright PhotoExpress.com

Autor: ~mar