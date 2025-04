Sposobem na poprawienie krążenia w kończynach są kąpiele w skrajnych temperaturach, które są doskonałym "treningiem" dla naczyń krwionośnych.

Przygotuj dwie miski: jedną z wodą o temp. ok 38 st. C i drugą o temp. ok 10 st. C.

Na 2 minuty wstaw stopy do wody ciepłej, później na 20 sekund do wody zimnej. Zabieg powtarzaj codziennie po 3-4 razy.