Technika Alexandra uczy swobody w ruchu i działaniu, świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu – dzięki tej metodzie możesz zadbać o prawidłową postawę i uniknąć zbytniego napinania mięśni, a co za tym idzie ustrzec się wielu kłopotliwych schorzeń. Jej twórcą jest żyjący na przełomie XIX i XX wieku aktor Frederick Matthias Alexander, który zauważył, że w wykonywanie wielu czynności wkładamy niepotrzebnie zbyt dużo wysiłku. W Technice Alexandra, co warto podkreślić, niezwykle ważne jest podejście mentalne.

