Bardzo dużo. Tak przynajmniej wynika z programu dokumentalnego „What’s in Your Breakfast” (w wolnym tłumaczeniu „Co jest w twoim śniadaniu?), który wyemitowano w brytyjskiej stacji telewizyjnej Channel 4.



W programie tym padło stwierdzenie, że trzy czwarte popularnych płatków śniadaniowych ma w jednej porcji tyle samo cukru co pączek z dżemem. Oznaczałoby to więc, że wielu producentów płatków śniadaniowych nagminnie mija się z prawdą przedstawiając wartości odżywcze swoich produktów. Z nazwy wymieniono dwóch producentów żywności - Nestlé i Kellogg. Na odpowiedź tych koncernów nie trzeba było długo czekać. Ich przedstawiciele złożyli zażalenie do brytyjskiego regulatora mediów Ofcomu. Zostało one odrzucone, ponieważ w programie nie padły żadne poważne oskarżenia pod ich adresem, a ponadto podawał on czyste fakty. Co prawda nie zostało to wypowiedziane na głos, ale wynika z tego, że podając dzieciom płatki serwujemy im ogromną bombę kaloryczną. Zamiast więc karmić je cukrem lepiej zrobić zwykłą i o wiele zdrowszą kanapkę.