Wilgotność względna wewnątrz domu powinna wynosić poniżej 50%. Aby ją zmierzyć, kup specjalny wilgotnościomierz (higrometr) i osuszacz powietrza. Zrezygnuj z nawilżaczy powietrza.Obniż temperaturę w domu - najlepiej utrzymuj temperaturę około 20-21°C.Staraj się wietrzyć mieszkanie przynajmniej raz dziennie.Pierz pościel, koce, narzuty, zasłony, kołdry i poduszki w gorącej wodzie o temp. co najmniej 60°C. Pościel i koce pierz minimum raz na 2 tygodnie, a poduszki co tydzień. Materiały, które nie mogą być czyszczone w ciepłej wodzie włóż do zamrażalnika na 24 do 48 godzin - w ten sposób zabijesz roztocza.Najlepiej zrezygnuj z dywanów i wykładzin, ale jeśli nie możesz się ich pozbyć – codziennie je odkurzaj. Najlepiej kup wysoko wydajny odkurzacz o obiegu zamkniętym, który usuwa z powietrza zawieszone cząstki kurzu. Nie zapomnij o wyczyszczeniu nim łóżka i materaca.Usuwaj kurz - powierzchnie przecieraj wilgotną szmatką (zamiatanie na sucho tylko rozprasza kurz). Pamiętaj o miejscach, w które rzadko zaglądasz (np. pod łóżkiem, na szafkach, kaloryferach).Unikaj gromadzenia bibelotów, na których zbiera się kurz lub trzymaj je za szybą. Książki i płyty przechowuj w zamkniętych regałach. Zrezygnuj z grubych, włochatych zasłon, dywanów, poduszek - wybieraj lekkie tkaniny. Firanki zastąp roletami lub żaluzjami.Pluszowe maskotki magazynują kurz - trzymaj je w zamykanych pudłach w niskich temperaturach. Na noc wkładaj je do zamrażalnika (przynajmniej raz w tygodniu).Łazienka ze względu na panującą w niej wilgoć może być siedliskiem roztoczy. Pamiętaj o systematycznym sprzątaniu i wycieraniu do sucha wszystkich powierzchni. Zasłona prysznica powinna być wykonana z szybkoschnącego materiału.

