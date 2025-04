SŁOŃCE - (promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez słońce i solaria) wpływa na jej wygląd i kondycję w sposób zauważalny na co dzień oraz wywołując nieodwracalne zmiany mikrourazy, których efekt widoczny jest po latach. Powoduje m.in.: przedwczesne starzenie, oparzenia, zmiany barwnikowe, kancerogenezę (aktywacja wolnych rodników, działanie mutagenne), uszkodzenia DNA, nowotwory. Zapobieganie - unikaj ekspozycji na promieniowanie UV, stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym przez cały rok, niezależnie od pory roku i pogody.

TEMPERATURA - Niska: skurcz naczyń, zaburzenia krążenia krwi, utrata elastyczności i wody. Zapobieganie - chroń skórę odpowiednimi kremami. Wysoka: rozszerza naczynia krwionośne i pory skóry, przyspiesza metabolizm, zwiększa: wydzielanie potu i aktywność enzymów, uszkadzających naczynia krwionośne, sprzyja stanom zapalnym. Zapobieganie - nawilżaj skórę odpowiednimi kremami, regularne ją oczyszczaj, zapewnij odpowiednie nawilżenie od wewnątrz – pij ok.2 litry wody dziennie. Wahania temperatur - zaburzenia w cyrkulacji krwi. Zapobieganie - zapewnij skórze odpowiednią ochronę kremami.

NISKA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA - powoduje intensywne i szybkie odparowywanie wody z naskórka. Zapobieganie - silnie i często nawilżaj oraz natłuszczaj skórę.

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA - powodują m.in. gorsze odżywienie komórek skóry, tlenki azotu są rakotwórcze, dwutlenek siarki podrażnia, niszczy wilgotne tkanki, tlenek węgla blokuje transport tlenu we krwi, ozon uszkadza komórki, dym tytoniowy uszkadza komórki skóry, obniża poziom: witamin A, C, E, estrogenów, zaburza mikrokrążenie, przedwczesne starzenie się skóry, zmarszczki, zaostrza objawy chorób skórnych.Zapobieganie - unikaj zanieczyszczeń, przebywaj w zdrowym środowisku, nie pal papierosów, nie bądź biernym palaczem, przyjmuj antyutleniacze, stosuj kremy prawidłowo kondycjonujące skóry.

DIETA - Skutki niedoboru witamin: A – suchość, łuszczenie, E- zwiększenie aktywności wolnych rodników, C – spadek elastyczności,D - stany zapalne, B1 - zaburzenia przemiany węglowodanów, B3 - obrzęki, zaczerwienienia, pęcherze, B6 - zapalenie błon śluzowych, łojotokowe zapalenie skóry, B2 - zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, narządów płciowych, B5 - zapalenie kącików ust, H - łojotok, trądzik, B12 - zaburzenie czucia obwodowego, kwasu foliowego- opóźnienie skórnych reakcji alergicznych. Zapobieganie – stosuj urozmaiconą, zdrową dietę. Sama pielęgnacja nie zastąpi prawidłowej diety.

BRAK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - aktywność fizyczna powoduje lepsze dotlenianie komórek, prawidłowe funkcjonowanie organów wewnętrznych, poprawia krążenie krwi (tlen i składniki odżywcze są lepiej rozprowadzane i skóra produkuje więcej kolagenu) i wydalanie toksyn z organizmu. Pot produkowany w trakcie aktywności fizycznej ma także pozytywny wpływ na skórę - odblokowuje pory skóry i ułatwia jej oczyszczanie. Zapobieganie – regularnie uprawiaj aktywność fizyczną.

ALERGIZUJĄCE I DRAŻNIĄCE SKŁADNIKI KOSMETYKÓW - mogą powodować podrażnienia, reakcje alergiczne, pieczenie, świąd, przebarwienia skóry.Zapobieganie - wybieraj preparaty przebadane dermatologicznie. W przypadku skłonności do reagowania podrażnieniami na wiele kosmetyków, przed użyciem każdego nowego kosmetyku przeprowadź test: niewielką jego ilość nałóż na skórę i poczekaj kilka godzin, by sprawdzić, czy skóra dobrze go toleruje i czy nie wystąpi podrażnienie.

WODA - woda w kranie (wysoka twardość, zawartość chloru i wtórnych zanieczyszczeń) – wysusza, podrażnia, kąpiel w basenie (twarda i chlorowana) – osłabia naturalną barierę skórną, woda w kąpieliskach – alergie kontaktowe, podrażnienia, reakcje toksyczne i fotoalergiczne, świąd, zaczerwienienie, rumień, wysypka grudkowa lub pęcherzowa, pokrzywka. Zapobieganie - po kąpieli wmasuj odpowiedni kosmetyk nawilżający,używaj delikatnych środków myjących, niezawierających wysuszającego mydła, stosuj wodę przegotowaną, mleczka, płyny micelarne, po kąpieli w basenie umyj ciało i wmasuj odpowiedni balsam.

STRES - nasila rozwój stanów chorobowych skóry, zaburza krążenie krwi, powoduje reakcje podrażnieniowe i alergiczne, pieczenie, swędzenie, świąd, nadmierne przesuszenie lub wydzielanie serum, rozszerzone, a nawet popękane naczynia krwionośne, odwodnienie, szorstkość, ściągnięcie skóry.Zapobieganie - unikaj stresu i naucz się radzić sobie z nim. Odpowiednia pielęgnacja może pomóc przywrócić skórze normalny wygląd i funkcjonowanie.

NIEDOBÓR HORMONÓW - związany z menopauzą i andropauzą powoduje, że naskórek staje się znacznie cieńszy, a jego komórki wolniej się regenerują, ubywa w skórze wielu ważnych składników m.in. kolagenu, wiotkość, zmarszczki, utrata jędrność, sprężystość i prawidłowego napięci, przebarwienia. Zapobieganie – jedz żywność bogatą w fitoestrogeny - hormony roślinne, wykazujące działanie podobne do hormonów ludzkich m.in.: soję, fasolę, daktyle, granaty, siemię lniane, kiełki, otręby, pszenicę, ryż, koper, szałwię, nagietek, lipę.