Wykonując te ćwiczenia w czasie ciąży, wzmocnić mięśnie brzucha i nie przytyjesz drastycznie. Efekty docenisz przy porodzie, kiedy to przydadzą się mocne i sprężyste mięśnie. Rozłóż matę do ćwiczeń. Połóż się na niej. Pod głowę podłóż sobie twardszą poduszkę. Ugnij kolana i rozstaw na szerokości bioder. Lekko unieś biodra, trzymając ręce i nogi płasko na podłodze, i napnij pośladki. Wytrzymaj w takiej pozycji 5 sekund i opuść tułów. Powtórz ćwiczenie 5 razy.Teraz zrób to samo, lecz dołącz do napinania pośladków "wciąganie" krocza (wsysanie pochwy do środka). Utrzymaj taką pozycję przez 5 sekund i rozluźnij mięśnie. Wykonaj 5 takich serii.Z czasem wydłuż sobie trening do np. 15 serii. Ważne jednak, żebyś się nie przemęczała. Z czasem będzie ci trudniej utrzymać brzuch w górze, więc możesz robić to samo bez podnoszenia bioder.

