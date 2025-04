Czyszczenie uszu powinnyśmy przeprowadzać przy użyciu łagodnych środków myjących o neutralnym pH. Najlepiej robić to podczas kąpieli, wykorzystać można choćby swoje palce ;-)

Raz na jakiś czas trzeba uszy przeczyścić głębiej – i tu uwaga – nie używamy patyczków kosmetycznych, bo nie są one do uszu. Możemy ewentualnie wyczyścić nimi małżowinę uszną, nie wpychamy ich do ucha – możemy tym uszkodzić błonę bębenkową!

Do czyszczenia wewnętrznych części ucha są przeznaczone specjalne preparaty – dostępne bez problemu w aptekach. Możemy też wykorzystać wodę utlenioną.

Nasączamy wacik wodą utlenioną, przechylamy głowę, tak, żeby ucho było u góry i wkraplamy za pomocą wacika wodę utlenioną, odczekujemy chwilę – usłyszymy delikatny szum i przechlamy głowę, żeby wylać pozostałość płynu. Tak samo robimy z drugim uchem.

W zimie dbamy o to, żeby uszy były jak najlepiej zabezpieczone – zakrywamy je, są bardzo podatne na odmrożenia.

Nie narażamy się na długotrwałe oddziaływanie głośnych dźwięków – szczególnie odradzam używanie słuchawek do uszu – tzw. pchełek – lepiej już kupić odrobinę większe ale nie wkładane do uszu, a nakładane na uszy.