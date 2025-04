Problemy z wątrobą prowadzą do komplikacji t. j.: stłuszczenie, niewydolność i marskość, żółtaczka, nowotwory. Uszkodzenia te są współcześnie poważnym problemem społecznym. Wątroba posiada zdolności regeneracyjne, ale zbyt rozległe i powtarzające się uszkodzenia prowadzą do utraty funkcji i marskości wątroby.Jedz lekkie i jak najmniej przetworzone posiłki, najlepiej gotowane na parze, duszone, pieczone w folii aluminiowej. Unikaj smażenia potraw.Spożywaj 5 mniejszych posiłków zamiast trzech dużych – odciąży to wątrobę i umożliwi jej prawidłowe wywiązywanie się z zadań oczyszczania, właściwej przemiany materii.Twoja dieta powinna być zbilansowana, odpowiednio dobrana do potrzeb organizmu, bogata w witaminy i mikroelementy - dostarczanie witamin (zwłaszcza z grupy B), mikroelementów pozwala chronić narządy przed rozmaitymi schorzeniami i poprawić odporność organizmu.Każdy kęs żuj wolno i jedz w spokoju - ułatwisz pracę wątrobie i żołądkowi, wątroba dostarczy niezbędną ilość żółci do trawienia pokarmu i wyłapie szkodliwe substancje.Jedz dużo warzyw (gotowanych na parze) zwłaszcza zawierających dużo witamin B1, B2, B6 i PP (np. kapusta, brokuły, soja, kukurydza, sałata), ważnych dla prawidłowej przemiany materii. W warzywach jest też dużo błonnika usprawniającego trawienie.Unikaj napojów gazowanych, pikantnych potraw, tłustych, smażonych dań (fast food), świeżego pieczywa, dużej ilości słodyczy, alkoholu, silnie przetworzonej żywności, produktów zawierających słodziki i dodatki chemiczne.Ogranicz spożywanie soli – zastąp ją ziołami o działaniu stymulującym układ trawienny (np. imbir, kozłek lekarski, majeranek, mięta).

