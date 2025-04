Szmatki i ręczniki - tydzień - największe zagrożenie dla nich to wilgoć - idealne siedlisko dla rozwoju bakterii. Kiedy stwierdzisz, że ręcznik lub szmatka nieprzyjemnie pachną - wrzuć je do prania.

Gąbka do mycia naczyń - 2 tygodnie - najszybciej i najchętniej chłonie bakterie i grzyby - sprzyja temu wilgoć i resztki jedzenia. Po każdym myciu dokładnie ją wypłucz i osusz.

Nożyki do golenia - 4-6 tygodni - tylko nowe ostrza zapewniają idealne golenie i nie powodują podrażnień skóry. Gdy golisz się nożykiem, który leży miesiącami w łazience i pokryty jest rdzą (czasem jej nie widać) możesz dostać uczulenia lub stanu zapalnego.

Lodówka - co 1,5-2 miesiące kontroluj jej zawartość i czyść ją. Przynajmniej raz na 2 miesiące wyjmij z niej wszystko, sprawdź daty ważności i wyczyść półki ciepłą wodą. Niska temperatura nie chroni przed zarazkami.

Szczoteczka do zębów - 3 miesiące - jej życie kończy się po 6 godzinach pracy (2 razy dziennie po 2 minuty = 6 godzin = 3 miesiące). Później włoski stają się miękkie i wypadają. Systematycznie zbierają się na niej bakterie - po każdym użyciu wytrzyj ją i wysusz. Nie trzymaj jej też w zamkniętym pojemniku.

Tusz do rzęs - 3 miesiące - kosmetyk używany miesiącami lub latami może doprowadzić do uczuleń i zapalenia spojówek. Bakterie dostają się do środka tubki za każdym razem, kiedy wyjmujesz i wkładasz szczoteczkę. Gdy poczujesz swędzenie albo pieczenie w okolicach oczu - kup nowy tusz.

Biustonosz - 6 miesięcy - codzienne użytkowanie go powoduje, że po upływie pół roku nie spełnia swojej funkcji, materiał przestaje być elastyczny i rozchodzi się. Jeśli chcesz nosić go nieco dłużej - zawsze pierz ręcznie, delikatnie odciskaj i nigdy nie wiruj.

Kapcie - 8-12 miesięcy - po tym czasie każde nadają się do wyrzucenia - są przepocone i stają się siedliskiem dla grzybów. Możesz przedłużyć ich żywot wymieniając co jakiś czas wkładki lub piorąc je.

Poduszka - 2-4 lata - później nie spełnia już swojego zadania, jest siedliskiem roztoczy i bakterii. Gdy widać na niej zacieki i zażółcenia (nawet po praniu) oraz nie dopasowuje się do kształtu głowy, szyi, karku - wymień ją na nową.