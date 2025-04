Unikaj spożywania surowych jajek, chyba, że nabywasz je od zaufanego gospodarza.Kupując jaja na wsi lub na fermie, patrz jak mieszkają kury - te trzymane w małych, ciemnych klatkach, podatne są na zakażenie salmonellą.W żadnym wypadku nie jedz na surowo jaj kaczych. Można je spożywać tylko po uprzednim gotowaniu przez co najmniej 8 minut (od chwili zanurzenia we wrzącej wodzie).Zwracaj uwagę na to, żeby drób (np. z grilla) był całkowicie dopieczony.Myj ręce po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków.Utrzymuj w czystości kuchnię, naczynia i sprzęty kuchenne.Przechowuj żywność w niskiej temperaturze.Zapobiegaj rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności.

