Spożywaj lekkie i jak najmniej przetworzone posiłki. Powinny one być gotowane, najlepiej na parze oraz duszone, pieczone w folii aluminiowej. Unikaj smażenia potraw. Każdy kęs żuj wolno - ułatwisz pracę wątrobie i żołądkowi.Lepiej jedz jeść pięć lub sześć mniejszych posiłków zamiast trzech dużych – odciąża to wątrobę, umożliwia jej prawidłowe wywiązywanie się z zadań oczyszczania i właściwej przemiany materii.Spożywaj dużo warzyw, owoców. Twoja dieta powinna być zbilansowana, odpowiednio dobrana do potrzeb organizmu, bogata w witaminy i mikroelementy. Dostarczaj witamin (zwłaszcza z grupy B) i mikroelementów - uchronisz narządy przed rozmaitymi schorzeniami i poprawisz odporność organizmu.Unikaj napojów gazowanych, pikantnych potraw i tłustych zwłaszcza smażonych dań, fast food, świeżego pieczywa, słodyczy, alkoholu, silnie przetworzonej żywności, produktów zawierających słodziki, dodatki chemiczne, sól (zastąp ją ziołami o działaniu stymulującym układ trawienny, np. imbirem, kozłkiem lekarskim, majerankiem i miętą).

Reklama