Białko jest podstawowym budulcem tkanek. W czasie ciąży jest niezbędne także dla tworzących się tkanek dziecka. Bogatymi źródłami białka są mięso, ryby i nabiał.Błonnik pokarmowy wpływa korzystnie na przemianę materii i pomaga zwalczyć często występujące w ciąży zaparcia. Błonnik obecny jest w warzywach i owocach, produktach zbożowych oraz nasionach roślin strączkowych.Kwas foliowy często zalecany jest kobietom jeszcze zanim zajdą w ciążę w postaci suplementu. Ma to swoje uzasadnienie – kwas foliowy łatwo się utlenia przez co trudno zaspokoić zapotrzebowanie na niego organizmu odpowiednią dietą. Oprócz suplementu, uzupełniając niedobory kwasu foliowego, warto sięgać po ciemnozielone warzywa, np. brokuły lub szpinak. Kwas foliowy wpływa na prawidłowy rozwój układu nerwowego dziecka w łonie matki.Wapń, jako podstawowy budulec kości, musi być dostarczany rozwijającemu się dziecku w odpowiedniej ilości. Znajdziemy go przede wszystkim w nabiale.Na rozwój układu nerwowego dziecka korzystnie wpływają także kwasy tłuszczowe Omega 3, których najbogatszym źródłem są ryby.Warto pamiętać także o włączeniu do codziennej diety produktów bogatych w żelazo, na które zwiększa się zapotrzebowanie w czasie ciąży. Dobre źródła żelaza to produkty pochodzenia zwierzęcego, np. wątroba.

