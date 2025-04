Weź ciepłą, ale nie gorącą kąpiel. Ciepła woda pomoże ci się zrelaksować i uporać się z bólem.Jeśli pogoda jest ładna, wybierz się na spacer. Odrobina ruchu na świeżym powietrzu dotleni twój organizm, dzięki czemu poczujesz się lepiej.Wymasuj skronie, czasami pomaga to zwalczyć ból głowy. Dodatkowo możesz poprosić kogoś o masaż karku.Odpocznij w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu. Posiedź przez jakiś czas w ciszy. Zażyj paracetamol, ale nie więcej niż jedną tabletkę. Taka ilość leku nie wpłynie negatywnie na dziecko, ale pamiętaj by nie zwiększać tej dawki i sięgać po tabletkę sporadycznie.Jeżeli te sposoby nie zadziałają skontaktuj się z ginekologiem. Ponadto, jeżeli masz podejrzenia, że twój ból głowy to nie „zwykły”, tymczasowy ból, ale objaw poważniejszych dolegliwości niezbędny będzie kontakt z lekarzem.Kiedy już uporasz się z bólem głowy, pamiętaj by w przyszłości unikać hałasu, odpowiednio dużo wypoczywać, nie rezygnować z ruchu na świeżym powietrzu, pić duże ilości wody i dbać o prawidłową dietę.

