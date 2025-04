Ogranicz sól - zatrzymuje wodę w organizmie i sprzyja obrzękom.Leżąc na plecach unieś stopy na wysokość 45 cm powyżej poziomu serca, wytrzymaj w tej pozycji 15 minut. Powtarzaj ćwiczenie 3-4 razy dziennie.Noś przeciwżylakowe rajstopy lub podkolanówki - zakładaj je zaraz po wstaniu, gdy jeszcze nie ma obrzęków.Ćwicz regularnie - poprawisz krążenie i transport zwrotny krwi z żył do serca.Pozbądź się nadwagi - pogarsza krążenie płynów ustrojowych, stanowi obciążenie dla żył.Unikaj długotrwałego siedzenia - co 2 godziny wstań, przejdź się, a najlepiej wykonaj kilka prostych ćwiczeń np. przejdź się.Skonsultuj się z lekarzem w sprawie przyjmowanych leków - niektóre leki mogą przyczyniać się do obrzęków.Obrzęki stóp mogą być objawem różnych chorób - niewydolności serca, zapalenia nerek, urazów - konsultacja z lekarzem jest konieczna, gdy nie pomagają metody zapobiegania obrzękom.

