Uważaj jak siedzisz (nie wychylaj głowy zanadto do przodu, trzymaj ją prosto) i jak podnosisz przedmioty - ciężar połóż między stopami rozstawionymi na szerokość barków, zegnij nogi w kolanach, przedmiot podnoś z wyprostowanym kręgosłupem.

Jeśli długo pracujesz przy biurku, ustaw prawidłowo sprzęty, z których korzystasz - krzesło powinno mieć sztywne oparcie, by zapewnić kręgosłupowi lepsze podparcie i ułożenie (w okolicy lędźwiowej możesz umieścić zrolowany kocyk), ekran komputera musi znajdować się na wysokości oczu, telefon powinien stać na biurku jak najbliżej ręki, która sięga po słuchawkę.

W ciągu dnia rób częste przerwy na rozluźnienie mięśni karku i wzmocnienie odcinka szyjnego kręgosłupa - np. ruchy okrężne głową, ruchy w przód i tył, lewo i prawo.

Ułóż się wygodnie do snu - najlepiej w pozycji embrionalnej (na boku, z podkurczonymi nogami) albo na plecach - na twardym materacu, bez poduszki, a jeśli już, to nie na miękkiej (na której szyja ułożona jest w przymusowym przygięciu), ale na specjalnie skonstruowanej, ze zgrubieniem do podparcia szyi i miękką częścią, która dostosuje się do kształtu głowy.

Zimny okład stosuj przy urazach mechanicznych np. w przypadku bólu po gwałtownym ruchu - zimno złagodzi stan zapalny, powstrzyma obrzęk lub go zmniejszy.

Ciepłe okłady i gorący prysznic mają właściwości rozluźniające - pomogą, jeśli poczujesz charakterystyczne zesztywnienie mięśni po długim trzymaniu głowy w jednej pozycji.

Podobnie zadziała masaż - najlepiej wykonany przez masażystę (zwłaszcza jako element terapii choroby zwyrodnieniowej). Możesz też poprosić o to kogoś bliskiego, kto stanie za Tobą, położy dłonie na Twoich ramionach tak, by kciuki spoczywały na karku, a pozostałe palce obejmowały ramiona na wysokości obojczyków, a potem będzie wykonywał uciskające, koliste ruchy.

Jesienią, zimą, w chłodne dni, podczas jazdy pojazdem z odsłoniętą szyją a nawet siedząc w skwarny dzień w klimatyzowanym biurze nie zapominaj ochronić szyi szalem lub chustką.