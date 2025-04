Siadaj głęboko w krześle - plecy podczas siedzenia muszą być proste, a nie okrągłe.Nie schylaj się nigdy bez zgięcia kolan - w tej pozycji plecy pozostaną proste. Jeśli o tym zapomnisz, to przy podnoszeniu się wysuń nogę do tyłu, jak tancerka.Gdy siedzisz przy kierownicy, nie przesuwaj oparcia zbyt daleko do tyłu. Oparcie siedzenia powinno być proste.Maszeruj boso, na palcach.Ćwicz stawy - zrób siad płaski, nogi rozstawione, lewą ręką dotykaj prawej stopy i odwrotnie.Pływaj jak najczęściej - godzina wieczornego pływania po całym dniu pracy, to znakomita regeneracja.Materac, na którym śpisz, powinien być twardy - wrogiem pleców jest miękka gąbka. Zdrowo jest spać, a przynajmniej od czasu do czasu poleżeć na desce.

