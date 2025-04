Przygotuj sól kamienną gruboziarnistą-jodowaną (dostaniesz ją w sklepie). Garść tej soli wsyp na patelnię i podgrzej ją tak abys się nie poparzył dotykając jej zewnętrzna strona dłoni.

Tak przygotowaną sól wsyp na bawełniana szmatkę a następnie związ szmatkę tasiemką albo gumką tak aby powstał z tego woreczek.

Tak przygotowany okład przyłóż do ucha i przytrzymaj do ostygnięcia. czynnośc powtarzaj kilkakrotnie w ciągu doby. Ból powinien ustapic lub się zmniejszyć. Jeśli to nie pomoże to udaj się do lekarza.