Przede wszystkim połóż się na łóżku, do ust weź plasterek cytryny, lub innego cytrusowego owocu i żuj go, to automatycznie osłabi mdłości.

Zamiast cytryny, możesz pić krople miętowe, żuć miętową gumę lub ssać pastę do zębów w skrajnie trudnych warunkach.

Świetnym sposobem jest podawanie łyżeczki zimnej coli co minutę. Jest to sprawdzony sposób.

W ostateczności możesz sięgnąć po leki anty wymiotne.