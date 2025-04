Usiądź wyprostowany na krześle w taki sposób, aby uda i łydki tworzyły kąt prosty. Stopy ułóż płasko na podłodze. Chwyć obiema dłońmi tył głowy, łokcie powinny znajdować się na wysokości uszu. Spróbuj, na tyle na ile jest to możliwe, odciągnąć łokcie do tyłu. Zrób wdech i chwilę wytrzymaj w takiej pozycji. Wypuść powietrze i wróć łokciami do przodu. Ćwiczenie powtórz kilka razy.

Jeśli pracujesz w pozycji siedzącej, co jakiś czas zrób sobie przerwę i wstań od biurka. Aby rozluźnić muskulaturę pleców, opuść swobodnie ręce i głowę, chowając ją między ramionami. Pozostań chwilę w tej pozycji. Następnie oprzyj dłonie na plecach poniżej talii, odchyl się nieco do tyłu i pozwól lekko opaść głowie na kark. Ćwiczenie powtórz minimum 3 razy.

Skrzyżuj nogi i postaw stopy obok siebie. Unieś ręce do góry i skrzyżuj je w taki sposób, aby dłonie zetknęły się grzbietami. Teraz wyciągnij się mocno w górę, skręcając powoli tułów na zmianę w prawą i lewą stronę. Oddychaj przy tym równomiernie i spokojnie. Ćwiczenie powtórz 10 razy.

Usiądź na fotelu obrotowym z wyprostowanym tułowiem, prawą nogę przełóż przez lewą. Lewą dłoń oprzyj na udzie, a prawą na podłokietniku fotela. Następnie powoli skręć tułów w prawo, wytrzymaj 30 sekund. Powtórz ćwiczenie w przeciwną stronę.