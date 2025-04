Pij jak najwięcej wody, tak by rozrzedzić truciznę, w którą alkohol w nadmiernej ilości zmienia się w organizmie i aby uzupełnić poziom płynów.Zjedz 2 łyżki cukru lub glukozy i zażyj witaminę C (alkohol „wypłukuje” ją z organizmu).Weź naprzemienny prysznic, aby pobudzić krążenie i przyspieszyć wydalanie resztek trucizny - najpierw przez 10 sekund chłodny (lejąc na siebie wodę, licz powoli do dziesięciu), potem ciepły. Powtórz 5 razy dla obu temperatur, kończąc ciepłym strumieniem.Jeśli nie czujesz się na siłach brać prysznic - zrób sobie kąpiel stóp, najpierw w zimnej, potem w gorącej wodzie. By efekt był lepszy, wymasuj palce stóp - każdy palec po kolei trzyj mocno w górę i w dół kciukiem oraz złączonymi palcami wskazującym i środkowym. Wymasowany palec 3 razy lekko pociągaj.

Reklama