Na katar pomaga płukanie nosa roztworem z wody morskiej. Najlepiej gdy jest ona w sprayu - dostępna w aptece. robi się to po to aby usunąć wszelkie pyłki z nosa. Bo to właśnie pyłki na uczulają i wywołują katar i kichanie.

Reklama

Kiedy na dworzu dopadnie nas kichanie i cieknący katar, trzeba szukać miejsca w którym nie będziemy narażeni na pyłki. Najlepszym miejsce będzie klatka w budynku.

Reklama

Kiedy złapie nas atak w domu w pokoju, musimy udać się do łazienki, która najmniej jest narażona na pyłki - rzadko miewa okna.