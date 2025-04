Wydaje się, że odpowiedzi na powyższe pytanie potrafi udzielić każdy z Nas, przecież mycie zębów to element codziennej toalety. Jednak, jak pokazują badania i doświadczenie stomatologów, większość dorosłych osób nie potrafi we właściwy sposób dbać o zdrowy uśmiech.

Jakie błędy najczęściej popełniamy podczas mycia zębów?

U większości osób pielęgnacja zębów ogranicza się do jednorazowego szczotkowania rano lub wieczorem, trwającego zbyt krótko, czyli poniżej dwóch minut. Wiele osób nie zna również prawidłowych technik mycia zębów, nierzadko prowadzi to do powstawania uszkodzeń dziąseł, lub odsłaniania szyjek zębowych, a w konsekwencji do nadwrażliwości.

Kolejnym błędem jest wybór nieodpowiednio dopasowanej szczoteczki i oraz środków czyszczących. Bardzo często decydujemy się na wybór past wybielających, używamy ich zbyt długo, nie zważając na kondycję naszych zębów. Skutkuje to nadmiernym ścieraniem szkliwa, a co za tym idzie pozbawianiem zębów bariery ochronnej. Duży procent pacjentów nie stosuje, na co dzień (lub wcale) nici dentystycznej ani płynów do płukania jamy ustnej, pozbawiając się tym samym szansy usunięcia bakterii i osadu z niedostępnych dla szczoteczki przestrzeni międzyzębowych.

Jak wybrać właściwą szczoteczkę do zębów i jak często ją zmieniać?

Zdecydowanie powinno unikać się twardych szczoteczek do zębów. Niszczą one szkliwo oraz uszkadzają dziąsła. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest stosowanie szczoteczek miękkich lub średnich. Taki rodzaj jest najbezpieczniejszy dla naszych zębów.

Dobrze, gdy szczoteczka składa się z włosia o różnej długości i nie jest zbyt dużych rozmiarów, gdyż łatwiej jest wówczas dotrzeć do trudniej dostępnych miejsc. U osób znających techniki właściwego szczotkowania zębów doskonale sprawdzają się również szczoteczki elektryczne, które dzięki drganiom czyszczą dokładniej.

Szczoteczkę obowiązkowo należy zmieniać po około dwóch miesiącach. Rozwijają się, bowiem na niej bakterie, którymi nadkażamy jamę ustną i zamiast oczyszczania uzyskujemy odwrotny efekt.

Jaka pasta będzie najodpowiedniejsza do codziennej higieny jamy ustnej?

Główną rolą pasty jest skuteczne oczyszczanie zębów i dziąseł. Powinno się, zatem szukać takiej, która przede wszystkim spełnia taką właśnie funkcję. Warto też dobrać odpowiedni rodzaj pasty dopasowany do ewentualnych problemów, z którymi mamy aktualnie do czynienia. W nadwrażliwości zębów poleca się takie, które łagodzą ból i dyskomfort, wypełniając kanaliki zębowe, chroniąc w ten sposób dostęp do nerwów. Inną pastę zaleca się też przy zapaleniach przyzębia, a inną przy skłonnościach do próchnicy. Z uwagi na szeroka ofertę dostępnych na rynku past do zębów watro przed wyborem skonsultować się ze stomatologiem.

Co warto wiedzieć o technikach mycia zębów?

Sposób czyszczenia zębów powinien zalecić stomatolog, demonstrując go na specjalnym modelu. Dentyści rekomendują trzy rodzaje szczotkowania:

Metoda Fonsa – stosowana u dzieci – polega na pionowym ustawieniu włosia do zębów i dziąseł i wykonywanie ruchów pionowo-kulistych od strony warg i policzka, jak i od strony języka i podniebienia. Metoda obrotowa „roll” zalecana dla dzieci jak i dorosłych – szczoteczkę układa się bokiem częściowo na dziąśle, częściowo na zębach i wykonuje się ruch wymiatający w kierunku powierzchni żującej i siecznej zębów, przesuwając szczoteczkę stopniowo na pozostałe części łuku zębowego. Oczyszczanie zębów szczoteczkami elektrycznymi.

Powyższe metody nie są jedynymi możliwymi rozwiązaniami, w zależności od stanu dziąseł i sprawności manualnej dentysta może zalecić inną, równie skuteczna technikę.

