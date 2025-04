Przed wykonaniem pomiaru przygotuj sprzęt (manometr, stetoskop). Usiądź przy stole, uwolnij ramię z krępującej odzieży, odpręż się i poczekaj co najmniej 3 min. Uwaga! Gdy ciśnienie mierzone na obu ramionach różni się - pomiar wykonuj na tym, którym stwierdzasz wyższe wartości.Pomiar ciśnienia przeprowadź przynajmniej po 5-minutowym odpoczynku. Mankiet powinien znajdować się na poziomie serca. Podczas pomiaru unikaj ruchu, nie rozmawiaj i spokojnie oddychaj.Oprzyj wygodnie rękę o blat stołu. Włóż słuchawki do uszu i wolną ręką szybko napompuj mankiet do poziomu 20-30 mm Hg, powyżej przewidywanej wartości ciśnienia skurczowego. Przyłóż stetoskop do miejsca w zgięciu łokciowym, gdzie najlepiej wyczuwasz tętno. Wypuszczaj powoli powietrze z mankietu, nie szybciej niż 2 mm Hg na sekundę.Moment, w którym usłyszysz pierwszy ton, odpowiada ciśnieniu skurczowemu, tony są jeszcze słyszalne aż do chwili, kiedy ucichną całkowicie. Ostatni słyszalny ton oznacza wartość ciśnienia rozkurczowego.Zapisz wyniki pomiaru w dzienniczku samokontroli. Optymalna liczba pomiarów dla celów diagnostycznych to 2 rano i 2 wieczorem, przez co najmniej 3 dni. Zalecane jest dokonywanie pomiarów o tych samych porach dnia.Wartość pomiaru może zależeć od wypalonego papierosa, wypitej kawy, drinka energetycznego lub alkoholu. Wszystkie używki podnoszą ciśnienie krwi – dlatego poczekaj z pomiarem. Gdy zmierzysz ciśnienie po spożytym obiedzie to wynik też będzie zawyżony

Reklama