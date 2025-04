Ten „problem”

Wakacje są wymarzone wtedy, gdy możemy z nich w pełni korzystać. Niestety termin urlopu czy wyjazdu często jest od nas niezależny. Wówczas powstaje pytanie – a co będzie, jeśli wypadnie właśnie w terminie okresu. Bo nie ma co ukrywać – te kilka dni w życiu każdej kobiety różni się od pozostałych. Jedne przeżywają to gorzej, drugie lepiej, ale żadna kobieta nie czuje się w „te dni” w pełni komfortowo.

Miesiączka wpływa nie tylko na nasz nastrój, samopoczucie, ale i wygląd czy komfort. Wówczas nie w pełni kontrolujemy nasz organizm, hormony robią swoje, a my możemy tylko spróbować to przeczekać w miarę spokojnie.

Kontrola miesiączki

Tak naprawdę metoda kontrolowania występowania okresu wcale nie jest trudna i skomplikowana. Wystarczy, że będzie się regularnie przyjmowało antykoncepcję hormonalną, czy to pod postacią pigułek czy też plastrów. Normalnie kobiety przyjmują tabletki przez okres około trzech tygodni (albo przyklejają trzy plastry – jeden na tydzień), by następnie przerwać na siedem dni, by mogła wystąpić miesiączka.

Jeżeli jednak nie chcesz, by krwawienie wystąpiło, nie możesz przerwać przyjmowania antykoncepcji hormonalnej. Pamiętaj jednak, żeby w końcu trochę zwolnić i pozwolić naturze działać.

O czym należy pamiętać

1. Miesiączkę najłatwiej się kontroluje, gdy stosowana antykoncepcja hormonalna to: tabletki jednofazowe (takie, które uwalniają stałą dawkę hormonów do organizmu, bez względu na fazę cyklu) lub plastry antykoncepcyjne;

2. Proces przyjmowania tabletek najlepiej jest rozpocząć przynajmniej około 2-3 miesięcy przed planowanym wyjazdem. Nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje na nową substancję. Może się okazać konieczna zmiana stosowanej antykoncepcji.

Czy to jest bezpieczne

Lekarze prawie zgodnie twierdzą, że taka kontrola miesiączki nie ma negatywnego wpływu na stan naszego organizmu. Nie ma żadnych przeciwwskazań, które przemawiałyby przeciwko regularnemu i długiemu (tj. bez częstych przerw) przyjmowaniu antykoncepcji hormonalnej. Podobno nawet kobiety, które blokują menstruację, znacznie rzadziej chorują na raka jajników, choć te badania jeszcze nie są w pełni potwierdzone.

Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że tego typu metoda nie jest przeznaczona dla kobiet, które cierpią na zaburzenia hormonalne lub tez mają problem z płodnością. Mogą u nich wystąpić niebezpieczne lub też nieprzyjemne efekty uboczne, które będą wymagały długiego leczenia. W tej sytuacji zawsze lepiej jest się zgłosić do ginekolog, zanim podejmie się ostateczną decyzję.