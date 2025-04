Przede wszystkim systematycznie bierzcie leki przeciwalergiczne przepisane przez lekarza. To absolutna podstawa. Nie bierzcie jednak na własną rękę Zyrtecu, Alertecu albo przeciwalergicznych leków dostępnych bez recepty. Z doświadczenia wiem, że są często za słabe, by zwalczyć objawy alergii, a branie ich sporadycznie, np. kiedy za bardzo cieknie nam z nosa, niczego nie daje. Pomagają raczej w lekkich reakcjach uczuleniowych.

Reklama

Możecie skutecznie zapobiec wystąpieniu reakcji uczuleniowej ograniczając kontakt z alergenem. Śledźcie dokładnie kalendarz pyleń - jest to bardzo przydatne jeśli planujecie wyjazd. Będziecie mogli się wtedy lepiej przygotować - farmakologicznie i psychicznie (leki należy zacząć przyjmować przed sezonem zwiększonego pylenia).

Pamiętajcie, że stężenie pyłków w miastach rośnie wieczorem, dlatego nie należy wtedy otwierać okien wieczorem. Śpijcie przy zamkniętych oknach.

Nie wietrzcie intensywnie mieszkania w czasie upałów, zwłaszcza w godzinach szczytu. Wtedy pylenie jest największe. Starajcie się o tej porze nie wychodzić na dwór. Wietrzenie najlepiej zrobić po deszczu, kiedy powietrze jest czyste.

Bardzo pomocnym urządzeniem jest oczyszczacz powietrza, który filtruje powietrze w domu z różnych alergenów. Wydałam na niego ok. 350 zł ale naprawdę bardzo mi pomaga podczas dużego pylenia. Od razu lżej się oddycha:)

Wychodząc z domu, nie zapomnijcie wziąć leków. Zawsze miejcie je przy sobie. Włóżcie okulary przeciwsłoneczne, nakryj głowę i ciało - ograniczy to dostęp pyłków do oczu, gromadzenie się ich we włosach i kontakt ze skórą.

Na spacery wybierajcie się po dużych opadach deszczu. Po powrocie koniecznie weźcie prysznic, by zmyć z siebie pyłki i przebierz się w czystą odzież. Nie przebierajcie się w pomieszczeniu gdzie będziesz później spać lub przebywać przez dłuższy czas.

Zrezygnujcie z takich pokarmów jak np. fasola, groch, banany, pietruszka, orzechy czasami mleko, jaja czy produkty ze skrobią - często powodują reakcje krzyżowe z pyłkami roślin (np. pyłki traw – fasola, groszek zielony; bylica - seler, pietruszka, banan, melon). Uczulenie znacznie się wtedy nasilają.

Reklama

Unikajcie wyjazdów na wieś, w lasy czy otwarte przestrzenie. Dobry wybór dla alergików to nadmorska plaża - tutaj stężenie pyłków jest mniejsze.